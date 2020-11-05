شكرا لقرائتكم خبر عن «الجورة» تنفذ 3 ندوات لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة 3 ندوات توعوية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتي تجري بشمال سيناء يومي السبت والأحد القادمين ضمن محافظات الجولة الثانية.

وأكد بكر سويلم، المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم تنفيذ عدد (٣) ندوات توعوية بمدينة العريش ومدينة بئر العبد، بحضور عدد ١٥٠ مشارك بواقع ٥٠ مشارك لكل ندوة، بهدف رفع الوعي بــ «أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية» وكيفية الإدلاء بالأصوات.

أضاف «سويلم»، أنه من المستهدف تنفيذ المزيد من الندوات في نطاق واسع من محافظة شمال سيناء خلال الساعات القادمة، مطالبًا المشاركين في الندوات بدعوة المواطنين للخروج والتصويت في الانتخابات.