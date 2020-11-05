شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الأزهرية بشمال سيناء: السبت والأحد القادمين أيام دراسة عادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن يوم السبت والأحد القادمين يوم دراسي عادي في المعاهد الأزهرية علي مستوي المحافظة، وليس اجازة

وكان محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة قرر منح جميع مدارس المحافظة اجازة استثنائية يومي السبت والاحد القادمين بسبب الانتخابات البرلمانية التي تجري خلال اليومين.

يذكر أنه توجد بشمال سيناء لجنة عامة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مقرا انتخابيًا تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألف و178 صوتًا إنتخابيًا