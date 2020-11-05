شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تكرم الفريق المعالج لها في «أورام الأقصر» بعد انتصارها على «السرطان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت إحدى السيدات اللاتي تم شفائهن بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، الخميس، على تصميم عدد من شهادات التقدير للعاملين والإداريين والأطباء داخل المستشفى، لشكرهم على الدور الكبير في فترة علاجها، وانتصارها على المرض الخبيث.

وفى هذا الصدد، قدم الفريق الطبي والإداري والعاملين بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر للسيدة وفاء نصيف، محاربة السرطان، داخل المستشفى على تلك المفاجأة المميزة وتكريمها للفريق المعالج لها، حيث كتبت شكر للقائمين على شفاء الأورمان لحسن تعاملهم مع المرضى وتخفيف آلامهم، وقامت بتكريم الفريق المعالج بالمستشفى تقديراً منها لحسن تعامل الطاقم الطبي معها أثناء تلقي العلاج.

من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «تلك المواقف من أهالينا في الصعيد والذين يتم علاجهم داخل المستشفى بالمجان تماماً»، مؤكدًا أن «إدارة المستشفى نجحت في اختيار فريق طبي وإداري وعمال مميزون وقادرون على خدمة كل مريض بصورة تليق بإدارة المستشفى وتليق بالمريض وحسن خدمة الجميع خلال فترة العلاج».