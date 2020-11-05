شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتوعية بترشيد المياه وجائحة كورونا في مدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، أن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات توعية بحضور أكثر من ١٨٥٠ طالب وطالبة بمدارس منشية الفكرية وحتشبثوت بأبوقرقاص.

وأضاف «الشهاوي»، أن هذه الحملات تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحي، وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وإدارة أبوقرقاص التعليمية وفرع الشركة بأبوقرقاص ومديرية الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وأكد «الشهاوي»، أن الشركة تولي أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوي.

جاء ذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتكثيف حملات التوعية.