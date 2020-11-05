شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملات التوعية البيئية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشنت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر بالتنسيق مع إدارة الإعلام والتثقيف البيئي حملتها التوعوية البيئية للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لطلاب التربية والتعليم والأزهر الشريف علي اختلاف فئاتهم العمرية والمراحل الدراسية المختلفة، وذلك إيمانا من إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بأهمية دورها التوعوي في هذه المرحلة، وانطلاقا من دور مؤسسات الدولة المصرية الرامية إلي الارتقاء بمنظومة الوعي البيئي والصحي، خاصة المتعلقة بصحة أبنائنا الطلاب.

وقام إخصائيو الإعلام بالإدارة العامة لشئون البيئة بتنفيذ ندوات توعوية في هذا الشأن بمدرسة (آل برهان للتعليم الأساسي) مع الحفاظ علي التباعد وارتداء الكمامات والتأكد من أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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