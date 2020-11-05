شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان من الخدمات وفصل.. «حقوق الإسكندرية» تحذر مخالفي «ضوابط كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ضوابط صارمة لتطبيقها على جميع منتسبي الكلية من الطلاب والأساتذة والعاملين لمواجهة فيروس كورونا والاتساق مع خطة الدولة لمواجهة الوباء بتطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار الفيروس.

وشملت الضوابط: عدم دخول الطالب إلى الحرم الجامعى من دون ارتداء الكمامة الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وغيرهم، والالتزام الكامل بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمباني والمدرجات داخل الكلية وجميع الأماكن والطرقات والسلالم والمصاعد والمدرجات.

وشددت الكلية على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى (مسافة الأمان) بين الطلاب في المدرجات ومنع التجمعات في أي مكان داخل الكلية، كما أكدت على طلاب جميع الفرق الدراسية سرعة تسديد المصروفات الدراسية حتى يمكن إدراج أسمائهم في كشوف التمرينات العملية (السكاشن) خلال أسبوع .

وأكدت الكلية أن من يخالف هذه الإجراءات والضوابط يعتبر مُخلا بالتقاليد الجامعية كما ورد في قانون تنظيم الجامعات في المادة رقم 124 منه، والتى تنص على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص الأعمال المخلة بنظام الكلية، وأنه سيتخذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات في المادتين 126 و127، وتبدأ التنبيه شفاهة أو كتابة، وأنه إذا تم تكرار المخالفة تندرج العقوبات من الإنذار (يوضع في ملف الطالب)، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية ثم الحرمان من حضور أحد المقررات الدراسية لمدة لا تتجاوز شهرا، وقد تصل العقوبات إلى الفصل من الكلية مدة لا تتجاوز شهرا أو الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

وذكرت الكلية أن الجهات المعنية المختصة بتوقيع العقوبات تتمثل في عميد الكلية والأساتذة والأساتذة المساعدين ومجلس التأديب.

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