شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء انخفاضًا في درجات الحرارة، بجانب نشاط ملحوظ للرياح الباردة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة، حيث رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

وأضاف المحافظ أن الغرفة تضم مندوبين عن مديريات الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والمياه الجوفية وإدارتي المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.