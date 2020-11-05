شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى: حريصون على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالي الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مستشفيات الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى الصعيد، باعتبار أن الرعاية الصحية أحد أهم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة الصحية بما يلبي احتياجات المرضى لتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة الانتقال المحافظات أخرى لتلقى العلاج.

وقال أن الجامعة تابعت باهتمام بالغ، أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التزاحم بأحد العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات قنا الجامعية، مشيرا إلى أن ذلك المظهر يحدث بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات والإرشادات الخاصة بارتداء الواقيات الشخصية والتباعد الاجتماعي بالاندفاع نحو منافذ تقديم الخدمة.

وأوضح " غرباوى" أن المستشفيات الجامعية تحاول جاهدة إتاحة جميع خدماتها الطبية لأكبر عدد من الجمهور بالرغم من الظروف الصحية الحالية التي تشهدها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا، ولم نلجأ لاتخاذ القرار الأسهل بتخفيض عدد المستفيدين من تلك الخدمات، وهو القرار الذي قد نضطر آسفين إلى اتخاذه في ظل استمرار تلك الحالة من عدم الانضباط من بعض المواطنين وذلك فى إطار الحرص على سلامتهم وسلامة الطواقم الطبية.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن أحد المواطنين أشار خلال الفيديو إلى وجود حالات لبيع تذاكر العيادات الخارجية خارج المنافذ المخصصة لذلك بأسعار أزيد من الأسعار المقررة، وهذا كلام غير صحيح خاصة أن إدارة المستشفيات الجامعية لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية بذلك، كما ان ادارة المستشفيات الجامعية حريصة كل الحرص على المتابعة والرصد الميداني لأي مظهر من استغلال المواطنين، وعليه نطالب أى مواطن سرعة التوجه بشكوى رسمية لدى إدارة خدمة المواطنين بالمستشفيات الجامعية فور حدوث أى واقعة تقصير بحقهم أو استغلال لهم وسيتم بحث الشكوى وفحصها بأقصى سرعة ممكنة ولن نتوانى عن تطبيق أقصى عقوبة على المخالفين فى حالة ثبوت الواقعة.

الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية