شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحديث منظومة الرى الحقلى يرشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاج الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتحديث منظومة الرى الحقلى، والتى تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، بما يساهم فى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة العلمية التى نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، بعنوان: سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري فى الزراعة، والتى شارك فيها الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، والدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الرى الحقلى، والدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وأشار نصار، إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وارشاد المزارعين بالمحافظات المختلفة، بأهمية التحول الى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة فى الانتاجية والعائد الاقتصادى والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه، لافتاً الى ان الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفنى للمزارعين فى هذا الأمر.

ومن جانبه استعرض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، فوائد استخدام اساليب الري الحديثة والتى تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الرى على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الرى.

وأضاف الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلى، أن تحديث الرى يساهم أيضاً فى رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا الى ان الرى بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الرى، فضلا عن إمكانية رى الأراضى الثقيلة والأراضى الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم فى زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.

واستعرض الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أهمية جودة مستلزمات وشبكات انظم الري الحديث والحرص على صيانتها بشكل مستمر.