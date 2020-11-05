شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مصروفات العام الماضى هى نفس المبلغ المستحق سداده العام الدراسى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطبيق قرار إلغاء زيادة المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة لا يعنى التطبيق فى الفصل الدراسى الحالى.

فيما فسرت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، المقصود بعدم إضافة شريحة الزيادة على مصروفات العام الدراسى الحالى، قائلة: "المبلغ الذى تم دفعه العام الماضى هو نفسه الواجب تحصيله هذا العام وليس له شأن بمبلغ الشريحة المنصوص عليه فى الكتاب الدورى".

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المبالغ مختلفة والشرائح أيضا مختلفة واجمالا لا يوجد اى شرائح زيادة لجميع المدارس الخاصة والدولية لهذا العام، لافتة إلى أنه يوجد قرار آخر بتحصيل المصروفات على أربعة اقساط متساوية وعلى فترات متساوية تبدأ من 1/9ومع بداية العام الدراسى.

وكشفت المصادر أن المدارس التى حصلت المصروفات بالزيادة خلال الفصل الدراسى الأول يتم احتساب الزيادة خصما بمقاصة من مصروفات الترم الثانى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إلغاء نسب الزيادة المقررة فى مصروفات العام الدراسى الحالى، عبر فى منشور تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بشأن تحصيل مصروفات مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة " عربى ولغات ودولى" خلال العام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة فى خطابها أنه بشأن الظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى التأثر السلبي على اقتصاد الدولة كافة فقد اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارى إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 أو استمرار تحصيل مصروفات " التعليم والنشاط" على عام 2019/2020 .

وأكدت الإدارة أنه تم عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 1 أكتوبر والمعتمد محضرها من الوزير وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسى الحالى.