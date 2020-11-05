محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال 24 ساعة أسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 180 قطعة سلاح نارب، 309 قضية مخدرات وتنفيذ 60455 قضائي متنوع". تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: تنفيذ 60 ألف حكم قضائي وضبط 180 قطعة سلاح في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.