قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بين مصر وبنكي الإمارات دبي وأبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر في 5 نوفمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 428 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرين.

وينص القرار على الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرين الموقعة بتاريخ 20 /7 /2020.​