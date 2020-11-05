أمطار على القاهرة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود خلال الـ 48 ساعة المقبلة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية نهارا، بارد إلى مائل للبرودة على أغلب المناطق ليلا.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة بنسبة 30%، تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري خاصة مناطق بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والغربية، أما السواحل الشمالية وشمال سيناء فتتعرض أيضًا إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25 – 18 درجة، السواحل الشمالية 24- 19، جنوب سيناء 29- 23، شمال الصعيد 26 - 18، جنوب الصعيد 29 - 20.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط يصاحبها هبات عالية السرعة تصل إلى السواحل الشمالية كافة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس تؤدي إلى ارتفاع الأمواج حيث يصل إلى 2.5 متر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.