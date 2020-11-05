شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التحويل الإلكترونى اليوم الخميس فى معاهد جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ أن باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد الفوق متوسطة سوف ينتهي اليوم الخميس .
وأوضح مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني ، أن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني متاح لهم التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ 200 جنيهٍ فى خزينة الجامعة ، حتى يتمكن الطالب أو الطالبة من قيده في أحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.
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