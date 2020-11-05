شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحدد موعد سريان قرار إلغاء زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم القني، على الخطاب الخاص بإلغاء الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والدولية والمرسل داخليا إلى المديريات التعليمية.

وقال «شوقي» عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «لا يعني هذا الخطاب الداخلي التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١».

وأضاف: «هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي، ولم يكن بيانا اعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح».

وتابع: «تستمر الاوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف».

وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل يناير ٢٠٢١.

وأكد الوزير أن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام.

ودعت الوزارة منذ ايام أولياء الامور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

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وأهابت الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.