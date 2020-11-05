أخبار مصر

الأمطار ودرجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الخميس

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار ودرجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 30 % ) تقريباً .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % ) تقريباً .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر ( 60 % ).

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على القاهرة وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغري على مدن ومحافظات مصر فتكون :

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

25

18

الاسكندرية

24

19

وادي النطرون

24

19

طنطا

25

19

شبين الكوم

25

18

دمنهور

24

19

بلطيم

24

19

مطروح

23

19

السلوم

24

18

سيوة

25

14

بورسعيد

25

19

دمياط

24

19

الزقازيق

25

19

المنصورة

24

19

الإسماعيلية

26

18

السويس

25

19

العريش

26

20

رفح

24

20

رأس سدر

26

18

نخل

23

Advertisements

12

نويبع

25

21

طابا

25

21

كاترين

19

10

الطور

26

19

شرم الشيخ

28

24

الغردقة

29

23

مرسى علم

29

23

الفيوم

25

18

بني سويف

25

18

المنيا

26

17

أسيوط

26

18

سوهاج

27

18

قنا

27

19

الأقصر

28

19

أسوان

29

20

ادفو

29

20

أبوسمبل

29

20

الوادي الجديد

28

17

شلاتين

30

23

أبورماد

28

24

حلايب

28

25

رأس حدربة

28

25

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    108,329

  • تعافي

    99,874

  • وفيات

    6,318

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار ودرجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا