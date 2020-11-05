شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار ودرجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 30 % ) تقريباً .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % ) تقريباً .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر ( 60 % ).

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على القاهرة وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغري على مدن ومحافظات مصر فتكون :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 25 18 الاسكندرية 24 19 وادي النطرون 24 19 طنطا 25 19 شبين الكوم 25 18 دمنهور 24 19 بلطيم 24 19 مطروح 23 19 السلوم 24 18 سيوة 25 14 بورسعيد 25 19 دمياط 24 19 الزقازيق 25 19 المنصورة 24 19 الإسماعيلية 26 18 السويس 25 19 العريش 26 20 رفح 24 20 رأس سدر 26 18 نخل 23 Advertisements 12 نويبع 25 21 طابا 25 21 كاترين 19 10 الطور 26 19 شرم الشيخ 28 24 الغردقة 29 23 مرسى علم 29 23 الفيوم 25 18 بني سويف 25 18 المنيا 26 17 أسيوط 26 18 سوهاج 27 18 قنا 27 19 الأقصر 28 19 أسوان 29 20 ادفو 29 20 أبوسمبل 29 20 الوادي الجديد 28 17 شلاتين 30 23 أبورماد 28 24 حلايب 28 25 رأس حدربة 28 25