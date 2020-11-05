شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار ودرجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 30 % ) تقريباً .
وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % ) تقريباً .
وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر ( 60 % ).
كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .
والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على القاهرة وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي .
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغري على مدن ومحافظات مصر فتكون :
|
المدينة
|
المتوقعة
|
-
|
عظمي
|
صغرى
|
القاهرة
|
25
|
18
|
الاسكندرية
|
24
|
19
|
وادي النطرون
|
24
|
19
|
طنطا
|
25
|
19
|
شبين الكوم
|
25
|
18
|
دمنهور
|
24
|
19
|
بلطيم
|
24
|
19
|
مطروح
|
23
|
19
|
السلوم
|
24
|
18
|
سيوة
|
25
|
14
|
بورسعيد
|
25
|
19
|
دمياط
|
24
|
19
|
الزقازيق
|
25
|
19
|
المنصورة
|
24
|
19
|
الإسماعيلية
|
26
|
18
|
السويس
|
25
|
19
|
العريش
|
26
|
20
|
رفح
|
24
|
20
|
رأس سدر
|
26
|
18
|
نخل
|
23
|
12
|
نويبع
|
25
|
21
|
طابا
|
25
|
21
|
كاترين
|
19
|
10
|
الطور
|
26
|
19
|
شرم الشيخ
|
28
|
24
|
الغردقة
|
29
|
23
|
مرسى علم
|
29
|
23
|
الفيوم
|
25
|
18
|
بني سويف
|
25
|
18
|
المنيا
|
26
|
17
|
أسيوط
|
26
|
18
|
سوهاج
|
27
|
18
|
قنا
|
27
|
19
|
الأقصر
|
28
|
19
|
أسوان
|
29
|
20
|
ادفو
|
29
|
20
|
أبوسمبل
|
29
|
20
|
الوادي الجديد
|
28
|
17
|
شلاتين
|
30
|
23
|
أبورماد
|
28
|
24
|
حلايب
|
28
|
25
|
رأس حدربة
|
28
|
25
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.