شكرا لقرائتكم خبر عن 8 منافذ لتقديم شكاوى فواتير الكهرباء.. منها صفحات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريدون معرفته عن المنافذ التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلقى شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ، وفيما يلى منافذ لتقديم الشكاوى. 1- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء. 2 - الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121. 3 - الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. Advertisements 4 - الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر. 5 - مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية. 6 - الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 7 - الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 8 - الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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