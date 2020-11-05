شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن 20 ونيويورك 18.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس 5 نوفمبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في الرياض والكويت 33، وتونس وطرابلس 25 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 16، 24 على التوالي.

وعلى عكس المعركة الانتخابية الساخنة بأمريكا تأتي الأحوال الجوية معتدلة وتصل العظمى نهاراً على واشنطن 20 والصغرى 08 ونيويورك 18، 12 درجة مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 35 24 أنقرة 18 05 المدينة 33 20 إسطنبول 18 14 الرياض 33 18 إسلام أباد 28 12 المنامة 30 25 نيودلهي 30 15 أبوظبي 31 22 جاكرتا 33 26 الدوحة 32 25 بكين 16 04 الكويت 33 19 كوالالمبور 31 24 دمشق 20 08 طوكيو 18 10 بيروت 23 19 أثينا 20 14 عمان 17 10 Advertisements روما 20 11 القدس 16 13 باريس 10 02 غزة 24 18 مدريد 16 09 بغداد 30 15 برلين 10 07 مسقط 30 20 لندن 10 04 صنعاء 26 08 مونتريال 15 08 الخرطوم 36 22 موسكو 08 05 طرابلس 25 17 نيويورك 18 12 تونس 25 16 واشنطن 20 08 الجزائر 24 18 نواكشوط 29 22 الرباط 22 13 أديس أبابا 25 11