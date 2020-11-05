أخبار مصر

واشنطن 20 ونيويورك 18.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن 20 ونيويورك 18.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس 5 نوفمبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في الرياض والكويت 33، وتونس وطرابلس 25 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 16، 24 على التوالي.

وعلى عكس المعركة الانتخابية الساخنة بأمريكا تأتي الأحوال الجوية معتدلة وتصل العظمى نهاراً على واشنطن 20 والصغرى 08 ونيويورك 18، 12 درجة مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة

العظمي

الصغري

المدينة

العظمي

الصغري

مكه

35

24

أنقرة

18

05

المدينة

33

20

إسطنبول

18

14

الرياض

33

18

إسلام أباد

28

12

المنامة

30

25

نيودلهي

30

15

أبوظبي

31

22

جاكرتا

33

26

الدوحة

32

25

بكين

16

04

الكويت

33

19

كوالالمبور

31

24

دمشق

20

08

طوكيو

18

10

بيروت

23

19

أثينا

20

14

عمان

17

10

Advertisements

روما

20

11

القدس

16

13

باريس

10

02

غزة

24

18

مدريد

16

09

بغداد

30

15

برلين

10

07

مسقط

30

20

لندن

10

04

صنعاء

26

08

مونتريال

15

08

الخرطوم

36

22

موسكو

08

05

طرابلس

25

17

نيويورك

18

12

تونس

25

16

واشنطن

20

08

الجزائر

24

18

نواكشوط

29

22

الرباط

22

13

أديس أبابا

25

11

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    108,329

  • تعافي

    99,874

  • وفيات

    6,318

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن 20 ونيويورك 18.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا