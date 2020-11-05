شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 25 وكاترين 19.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية، الخميس، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات، وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ25 درجة مئوية، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 19. أما شلاتين فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 30 مع انخفاض درجات الحرارة على كل مدن جنوب البلاد لأقل من ذلك، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 10 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 25 18 الاسكندرية 24 19 وادي النطرون 24 19 طنطا 25 19 شبين الكوم 25 18 دمنهور 24 19 بلطيم 24 19 مطروح 23 19 السلوم 24 18 سيوة 25 14 بورسعيد 25 19 دمياط 24 19 الزقازيق 25 19 المنصورة 24 19 الإسماعيلية 26 18 السويس 25 19 العريش 26 20 رفح 24 20 رأس سدر 26 18 نخل 23 12 نويبع 25 Advertisements 21 طابا 25 21 كاترين 19 10 الطور 26 19 شرم الشيخ 28 24 الغردقة 29 23 مرسى علم 29 23 الفيوم 25 18 بني سويف 25 18 المنيا 26 17 أسيوط 26 18 سوهاج 27 18 قنا 27 19 الأقصر 28 19 أسوان 29 20 ادفو 29 20 أبوسمبل 29 20 الوادي الجديد 28 17 شلاتين 30 23 أبورماد 28 24 حلايب 28 25 رأس حدربة 28 25 الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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