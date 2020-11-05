أخبار مصر

القاهرة 25 وكاترين 19.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 25 وكاترين 19.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية، الخميس، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات، وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ25 درجة مئوية، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 19.

أما شلاتين فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 30 مع انخفاض درجات الحرارة على كل مدن جنوب البلاد لأقل من ذلك، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 10 درجة مئوية.

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

25

18

الاسكندرية

24

19

وادي النطرون

24

19

طنطا

25

19

شبين الكوم

25

18

دمنهور

24

19

بلطيم

24

19

مطروح

23

19

السلوم

24

18

سيوة

25

14

بورسعيد

25

19

دمياط

24

19

الزقازيق

25

19

المنصورة

24

19

الإسماعيلية

26

18

السويس

25

19

العريش

26

20

رفح

24

20

رأس سدر

26

18

نخل

23

12

نويبع

25

Advertisements

21

طابا

25

21

كاترين

19

10

الطور

26

19

شرم الشيخ

28

24

الغردقة

29

23

مرسى علم

29

23

الفيوم

25

18

بني سويف

25

18

المنيا

26

17

أسيوط

26

18

سوهاج

27

18

قنا

27

19

الأقصر

28

19

أسوان

29

20

ادفو

29

20

أبوسمبل

29

20

الوادي الجديد

28

17

شلاتين

30

23

أبورماد

28

24

حلايب

28

25

رأس حدربة

28

25

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    108,329

  • تعافي

    99,874

  • وفيات

    6,318

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة 25 وكاترين 19.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا