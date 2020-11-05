شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد أمطار خفيفة ومتوسطة على العديد من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة، مع توالي انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغري.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 30 % ) تقريباً .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % ) تقريباً .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر ( 60 % ).

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على القاهرة وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «25- 18»، الإسكندرية «24 – 19»، قنا «27- 19»، الأقصر «28– 19»، أسوان «29– 20» .

أماغداً الجمعة فتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بفرصة سقوط ( 30 % ) ، خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية ( 40 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب سيناء ، وعلى السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

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وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«24 – 17»، الوجه البحرى «24 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28- 24»، شمال الصعيد «25 – 18»، جنوب الصعيد «28 – 20» درجة مئوية.

أما بعد غدً السبت فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( 40 % ) و السواحل الشمالية الغربية ( 60 % ) والشرقية ( 50 % ) وشمال الصعيد ( 20 % ) .

والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 17»، الوجه البحرى «24 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 20»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «25 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 24»، شمال الصعيد «25 – 18»، جنوب الصعيد «27 – 20» درجة مئوية .