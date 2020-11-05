شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فروق بين "المكرسات " و "الراهبات " فى الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر، تقوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإتمام صلوات لـ"تعيين" مكرسات جدد داخل الكنيسة، ولكن هناك فروق بين المكرسة والراهبة فى طقوس الكنيسة، وقد بدأت فى السنوات الأخيرة عدد من الإيبارشيات بافتتاح "بيت المكرسات" مثل الأنبا أسحق أسقف طما ، ويمكن رصد الفروق بين المكرسات والراهبات فى النقاط التالية .

1. نظام المكرسات في الكنيسة القبطية وضعه البابا أثناسيوس الرسولي، البطريرك العشرون لكرسي الإسكندرية (328- 373 م)، للعذارى.

2. نظام الراهبات تم في القرن الرابع بعد استشهاد القديسة دميانة والـ40 عذارى، والملقبة بأول راهبة مسيحية فى العالم.

3. سن قبول المكرسات من 25 عاما للعذراء و 60 عاما للأرملة أما الراهبات من سن 28.

4. المكرسة تخدم داخل الكنيسة فى خدمات المرأة والراهبة تعيش فى الدير فقط.

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5. وضعت الكنيسة نظام لترقية المكرسة إلى مساعدة شماسة بعد 5 سنوات و 5 أخرى لدرجة شماسة.

6. ترقية المكرسة لرتبة الشماسة بشرط ألا يقل سنها عن 40 سنة في حالة العذراء، و60 سنة في حالة الأرملة.

7. شروط التقدم للرهبنة أن تتوجه الفتاة لتحدد الراهبة المسؤولة إمكانية قبولها بعض توجيه أسئلة خاصة لمعرفة توجهاتها.

8. يتم قبول الفتاة المتقدمة للرهبنة، وتظل مقيمه في الدير لمدة 3 سنوات، منهم سنة تحت الاختبار، وسنتين تعتبر كمبتدئة، ثم بعد ذلك تأخذ لقب راهبة.

9. يتم الصلاة على الراهبة صلاة الموتى "التجنيز" أي أنها تموت عن حياة العالم، وتبدأ حياة جديدة مع المسيح.

10. والراهبة بعد دخولها نظام الرهبنة تأخذ اسم جديد وشكل جديد من خلال ارتداء ملابس سوداء كاملة إلى جانب ارتداء قلنسوة كالتى يرتديها الأباء الرهبان الرجال، وتنقطع عن العالم.