شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق والكباري»: استمرار إغلاق 3 طرق لأعمال إزالة آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الطرق والكبارى استمرار غلق 3 طرق جاري أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة على مستوي الجمهورية.

والطرق هي: طريق الشيخ فضل- رأس غارب، وطريق الجيش الحر في المسافة من بني سويف إلى المنيا، وتم تحويل الحركة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وطريق مفارق فيران- كاترين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم افتتاح 5 طرق وهي طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سفاجا – سوهاج )، طريق القصير – قفط، طريق رأس غارب – الغردقة، طريق طور سيناء – مفارق فيران وتقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع، لحركة المرور بعد الإنتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.