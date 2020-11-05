شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية 2020.. 3 ولايات تؤجل حسم المنافسة بين بايدن وترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بقاء المزيد من الأصوات فى المقاطعات الديمقراطية التي يتعين عدها، تقلص تقدم الرئيس دونالد ترامب في جورجيا ليصل إلى 47 ألف صوت، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وفي نيفادا بولاية لاس فيجاس بعد اقتراح أنهم قد يصدرون نتائج إضافية يوم الأربعاء، عاد مسؤولو الولاية إلى خطتهم الأصلية لتحديث النتائج يوم الخميس ظهرًا بالتوقيت المحلى.

وقالت الصحيفة إن أكبر مدينة في ولاية كارولينا الشمالية تتلون بالأزرق ويمكن الاعتماد عليها في الحصول على أكبر عدد من الأصوات وقد أثار هامش السباق الرئاسي الضيق القلق وقدرًا من خيبة الأمل هنا، حيث تميل الولاية للجمهوريين ولكنها لا تزال قريبة جدًا من الديموقراطيين.

ووفقا للتقرير، فاز المرشح الجمهوري بالولاية في تسع من المنافسات الرئاسية العشر الماضية، لكن هيلاري كلينتون خسرتها أمام الرئيس ترامب بأقل من 4 نقاط مئوية في عام 2016، وهذا العام كان الديمقراطيون يعلقون آمالًا كبيرة على الفوز بالولاية لنائب الرئيس السابق جو بايدن والإطاحة بالسيناتور الجمهوري توم تيليس.

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يتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.