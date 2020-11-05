شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار. السيسى يطلع على التخطيط الهندسى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية الحكومة تعلن جاهزية 4 محافظات لتطبيق منظومة كارت الفلاح الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية الحكومة توافق على 3 اتفاقيات بترولية ومنحة المساعدة مع الولايات المتحدة الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة بجنوب سيناء لإدارة المشروعات الاستثمارية التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية فيديو.. آخر كلام.. التعليم تلغى زيادة المصروفات علي المدارس الخاصة والدولية مركز التنبؤات: أمطار على الدلتا حتى الأحد.. وعكارة النيل ظاهرة صحية.. فيديو حصاد الوزارات.. غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه Advertisements الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021 وزيرة التضامن: مصر من أكثر الدول نجاحا فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.. صور فتح طريق الصعيد - البحر الأحمر للمرور واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول وزير النقل يعتذر لركاب السكة الحديد عن تأخيرات القطارات التنمية المحلية: عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء 2 مليون و260 ألفا البابا تواضروس: السيدة العذراء ظهرت بكنيسة القديسة دميانة خلال تدشينها الأوقاف تنهى خدمة عاملين ومقيم شعائر ومؤذن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.