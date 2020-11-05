أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.
الحكومة تعلن جاهزية 4 محافظات لتطبيق منظومة كارت الفلاح
الحكومة توافق على 3 اتفاقيات بترولية ومنحة المساعدة مع الولايات المتحدة
التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية
مركز التنبؤات: أمطار على الدلتا حتى الأحد.. وعكارة النيل ظاهرة صحية.. فيديو
وزير النقل يعتذر لركاب السكة الحديد عن تأخيرات القطارات
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