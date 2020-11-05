خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الحالات التى حددتها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وقطع التيار الكهربائى عنه، يرصد ”الخليج 365” لقرائه الحالات التى يتم رفع عداد الكهرباء بسببها وهى كالآتى: 1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر. 2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار ولم يستجيب المشترك بسداد المديونية. Advertisements 3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك. 4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك. وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة موسعة لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك بواسطة خدمات التحصيل الإلكتروني وعمل حمالات مكثفة لتحصيل المديونيات المتراكمة على المتقاعصين عن سداد فواتير الاستهلاك، وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"الخليج 365"، أنه لا توجد أزمة فى التحصيل بسبب شركات توزيع الكهرباء، كاشفا أن أزمة التحصيل الأساسية هى رفض بعض المواطنين سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، خاصة أن الوزارة لا تتلقى شكاوى من عدم التحصيل، ولكن معظمها اعتراض على قيمة الفاتورة.

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