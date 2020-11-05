شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة فوكس : حصول ترامب على 214 صوتا فى المجمع الانتخابى مقابل 264 لبايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة فوكس أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حصل على 214 من أصوات المجمع الانتخابى، مقابل 264 لبايدن حتى الساعة 2140 بتوقيت جرينتش.

قال رودي جيلياني في مؤتمر صحفي اقامته حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الديموقراطيين يريدون الفوز بطرق ملتوية، وقال جيلياني: "ولاية فيلاديلفيا معروفة بالغش والتلاعب في التصويت .. هناك الكثير من الأشخاص المتوفيين ادلوا بأصواتهم"

وأضاف رودي جيليان يان الديموقراطيين لم يسمحوا للمراقبين الجمهوريين بمراقبة عمليات الفرز والتصويت، وقال: "لابد انهم يخفون شيئا كبيرا .. انهم خائفين"، واكد ان الحملة ستلجأ للقضاء لكشف فساد الحزب الديموقراطي.

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