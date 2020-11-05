شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أمريكية: 6 نقاط بالمجمع الانتخابي تفصل بايدن عن الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبرعاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية، تأكيدها أن 6 نقاط في المجمع الانتخابي تفصل المرشح الديمقراطى جو بايدن عن الرئاسة الأمريكية.
ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.
ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤى مختلفة فى العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين فى استطلاعات الرأى التى تتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أمريكية: 6 نقاط بالمجمع الانتخابي تفصل بايدن عن الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.