شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يؤكد عدم وجود إصابات بكورونا منذ انطلاق العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى عبد النبى ، رئيس جامعة المنيا عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا فى الجامعة سواء فى صفوف الطلاب أو أعضاء هئية التدريس أو العاملين بالجامعة منذ انطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021 فى 17 أكتوبر الماضى .
وأشار الدكتور مصطفى عبد النبى ، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"الى انتظام العملية التعليمية بالجامعة منذ انطلاق العام الدراسى سواء فيما يخص التعلم عن بعد من خلال منظومة الجامعة التعليمية ورفع المقررات الدراسية عليها والتعلم " اون لاين" أو خلال أيام الحضور المحددة لطلاب الكليات المختلفة .
وتابع رئيس جامعة المنيا قائلا : أن الجامعة تطبق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بداية من التعقيم والتطهير الدورى والمستمر إضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى داخل القاعات الخاصة بالمحاضرات وارتداء الطلاب للكمامات الطبية ، وكذلك توفير بوابات تعقيم على مداخل الجامعة ومقياس حرارة للطلاب قبل دخول الحرم الجامعى .
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