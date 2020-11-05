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رئيس جامعة المنيا يؤكد عدم وجود إصابات بكورونا منذ انطلاق العام الدراسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى عبد النبى ، رئيس جامعة المنيا عدم وجود أى إصابات بفيروس فى الجامعة سواء فى صفوف الطلاب أو أعضاء هئية التدريس أو العاملين بالجامعة منذ انطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021 فى 17 أكتوبر الماضى .

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبى ، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"الى انتظام العملية التعليمية بالجامعة منذ انطلاق العام الدراسى سواء فيما يخص التعلم عن بعد من خلال منظومة الجامعة التعليمية ورفع المقررات الدراسية عليها والتعلم " اون لاين"  أو خلال أيام الحضور المحددة لطلاب الكليات المختلفة .

وتابع رئيس جامعة المنيا قائلا : أن الجامعة تطبق كافة إجراءات الوقاية من بداية من التعقيم والتطهير الدورى والمستمر إضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى داخل القاعات الخاصة بالمحاضرات وارتداء الطلاب للكمامات الطبية ، وكذلك توفير بوابات تعقيم على مداخل الجامعة ومقياس حرارة للطلاب قبل دخول الحرم الجامعى .

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