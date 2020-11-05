شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل بائع الأكواب بعد تكفل الرئاسة بتعليمه: "حسيت عندى أب تانى فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصطفى عيسى الطفل بائع الأكواب، على زيارة وفد من رئاسة الجمهورية لمنزله لتفوير احتياجاته :" أنا حسيت إنى عندى أب تانى في الدنيا"
وقدم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى مندوب الرئاسة أخبروه بتكلفهم بمصاريفه حتى الجامعة، مردفا:"قالولى متنزلش الشغل تانى".
من جانبه قال عيسى منصور والد الطفل مصطفى، إنه تلقى مكالمة من الرئاسة لم يكن يصدق ذلك، مردفا: "الواحد لو هيقعد يشكر في الرئيس مش هيوفيه حقه، وهو مظلة أمان لنا كلنا".
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