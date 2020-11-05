"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح خلال شهر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي: أولا: أهم العمليات الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يناسب الظروف الجوية وطبيعة التربة. ثانيا: التسميد 300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات كالسيوم+ 100 كجم كبريت زراعي. ثالثا: برنامج الري الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة Advertisements عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة رابعا: برنامج المكافحة - الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها. - إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم/100 لتر ماء.

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