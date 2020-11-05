واقعة "طفل المرور".. نادي القضاة يتوعد للمسيئين للسلطة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
استنكر نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فى اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضي واصفا إياها بالفيديو كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء.
وذكر المستشار رضا محمود السيد في بيان صخفي، الأربعاء، أن ما يتررد جاء رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل الذي بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.
ويؤكد نادي قضاة مصر رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الإنتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به.
ويطالب نادي قضاة مصر جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية
ويؤكد أنه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيسي في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق.
وأتم النادي بيانه أنه سيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذي يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأثارت الرأي العام مؤخرًا واقعة إساءة ابن القاضي الشهير بـ"طفل المرور" و4 من أصدقائه لأمين شرطة بإحدى إشارات مرور مدينة نصر في القاهرة.
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