نشرة الحوادث المسائية.. حقيقة إضراب نزلاء سجن شبين الكوم وتفاصيل تعذيب طفلين على يد زوج والدتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

-"كنت بأدبهم".. ننشر اعترافات المتهم بتعذيب طفلي زوجته في قليوب

أدلى المتهم بتعذيب طفلي زوجته، بعزبة عبدالله باشا التابعة لمدينة قليوب في محافظة القليوبية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلًا "العيال كانوا شقاي وكنت بأدبهم".

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-دون تدخل الأم.. تفاصيل تعذيب طفلين على يد زوج والدتهما بقليوب (صور)

أعلنت الدكتورة سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومي للطفولة بالقليوبية، أنه جرى إيداع طفلي قليوب اللذين جرى تعذيبهما على يد زوج والدتهما، بمنطقة عزبة عبدالله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب، إلى جد الطفلين لوالدتهما، مع أخذ تعهد بحسن رعايتهما، وإيداعهما بحضانته لرعايتهما وتقديم اللازم لهما، حتى خروج الأم من سراي النيابة.

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-مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء سجن شبين الكوم عن الطعام

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بقيام بعض النزلاء المنتمين للجماعة الإرهابية بسجن شبين الكوم العمومي بالإضراب عن الطعام والشراب وتعرضهم للإيذاء.

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-دون خسائر بشرية.. 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بعقار مهجور في الوايلي

سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة على حريق نشب داخل عقار مهجور بالوايلي خسائر بشرية.

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-بمضبوطات بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط مخطط تشكيل عصابي أنشأ مصنعين للأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط مخطط تشكيل عصابي قام بإنشاء وتجهيز مصنعين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة.

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-الداخلية: ضبط المتهمين في فيديو "بلطجية مدينة نصر"

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحت عنوان "بلطجية يعتدون على مواطن بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر" وتمكن ضبط مرتكبي الواقعة .

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-قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4 مليارات و370 مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة الدكتور المستشار أبو بكر الصديق عامر، من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحيكم الدولى، بتحقيق نصر كبير على شركتي "سيمنتوس لايونيون" و"وأريدوس جاتيفا" الإسبانيتين، فى الدعوى التحكيمية المقامة منهما ضد مصر أمام المركز بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، برفض طلب الشركتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على 236 مليون يورو بما يعادر 4 مليارات و370 مليون جنيه شاملا الفوائد، وقسمة الأصرار التي زعمت الشركتان تكبدها مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ.

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-إلغاء مجازاة أستاذة جامعية لبطلان التحقيق معها

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة اللوم كانت تعمل رئيسا لقسم الدراما والنقد المسرحي ورئيس قسم اللغة الفرنسية سابقًا بإحدى الجامعات، وتعمل حاليًا أستاذ متفرغ بذات القسم، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة، لبطلان التحقيق معها.

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-مجازاة 5 محامين باستاد القاهرة بسبب مديونية الأهلي واتحاد الكرة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام مسئول و٤ محامين بهيئة استاد القاهرة، بالإهمال الجسيم بالعمل، وإبلاغ المُحال الأول لمحام بالإقرار بسداد مديونية النادي الأهلي على الرغم من عدم السداد والأدلاء بأقوال غير صحيحة أمام جلسة الخبراء بالمحكمة، كما قعد عن تقديم ملف مديونية اتحاد الكرة.

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-6 فبراير.. نظر طعن المتهمين بـ "حريق محطة مصر"

حددت محكمة النقض، 6 فبراير المقبل، لنظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا "حادث حريق محطة مصر" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمشدد من 3 إلى 15 سنة.

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-"الدستورية العليا": وزارة العدل والجهات القضائية تساهم في ترسيخ قيم العدالة وإعلاء دولة القانون

ألقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمة خص فيها وزارة العدل وسائر الجهات والهيئات القضائية المدعوة بإسهاماتها في ترسيخ قيم العدالة، وإعلاء دولة القانون، كما وجه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن سائر الجهات والهيئات القضائية رسالة تقدير للقيادة السياسية على جهودها المخلصة في رفعة الوطن والمواطن.

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-حكم نهائي من مجلس الدولة بحظر التمييز بين المواطنين بسبب المستوي الاجتماعي

حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بأن الدولة لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن أحد المسئولين بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح.

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