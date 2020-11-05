شكرا لقرائتكم خبر عن توابع قضية «طفل المرور».. «القضاة» يتوعد المسيئين للسلطة القضائية بإجراءات قانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الأربعاء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما سماه بـ«تمادى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، للنيل من السلطة القضائية، ورجالها الشرفاء»، واصفًا الواقعة التي أثارت الرأي العام مؤخرًا بعدما أساء ابن القاضي الشهير بـ«طفل المرور» و4 من أصدقائه لأمين شرطة بإحدى إشارات مرور مدينة نصر في القاهرة بـ«الفردية».

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسميّ باسم النادي، في بيان صحفي، إن «القضاة» يستنكر بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ الواقعة ذريعة للنيل من السلطة القضائية، مضيفًا أن النادي ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يلتزم به الجميع، يقوم برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة، وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأضاف «السيد»، إننا نستنكر الإساءات، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الطفل ابن القاضي، واعتذار والد الطفل بشكلٍ غير مسبوق لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.

وأكد «القضاة» رفضه التام لاستمرار تلك الحملة التي وصفها بـ«الانتقائية» التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن، وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة، لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون، وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية.

واختتم بيانه: «لم ولن يتنازل نادي القضاة عن دوره الرئيسي في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دومًا بأحكامهم قواعد العدالة، وقيم الفضائل والأخلاق».