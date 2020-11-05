شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «التعليم العالي» و«الاتصالات» يتفقد مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وفدا من وزارتي التعليم العالي والاتصالات والمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على مدى جاهزية مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة للأسبقية الأولى من ناحية الإنشاءات والتجهيزات والبنية التحتية.

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا مع أعضاء اللجنة تناول مختلف الموضوعات المتعلقة بمشروع التحول الرقمي لجامعة السويس.

وصرح الدكتور محمد داغر، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن الاجتماع تناول مراجعة مقترح الجامعة فيما يخص مركز اختبارات المرحلة الثانية من ناحية تحديد أماكن تلك المراكز وإعداد الطلاب لتلك المرحلة.

وتناول الاجتماع الوقوف على مدى جاهزية مركز بيانات الجامعة الذي سيتم ربط مراكز الاختبارات به وموقف خطوط الربط الشبكي الداخلي والخارجي لمراكز الاختبارات، ومراجعة توزيع أجهزة الـsmart University التي سيتم توريدها من المشروع.