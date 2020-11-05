شكرا لقرائتكم خبر عن غراب يشهد احتفال فرع ثقافة الشرقية بذكري المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم، إحتفالية فرع ثقافة الشرقية بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق ، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، و اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ،والدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ،والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ،واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات ، وأحمد سامي مدير عام فرع ثقافة الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة ،وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ،ورجال الدعوة الإسلامية والشعراء والمثقفين والأدباء والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها أغاني وأناشيد دينية قدمتها فرقة الشرقية للإنشاد الديني، كما قامت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بتقديم فقرة التنورة والتي حازت على إعجاب وإستحسان الحضور.

أشاد المحافظ بالمستوى الفني المتميز لفرقة الشرقية للإنشاد الديني متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي .

هنأ محافظ الشرقية ، أبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، مطالباً بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم وما أرساه من قيم العمل والمثابرة لشحذ الهمم لمواجهة التحديات، ولدفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه