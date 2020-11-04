شكرا لقرائتكم خبر عن بارزاني: لدينا رغبة شديدة فى توطيد العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن إقليم كردستان، إدارة وحكومة وشعبا، لديه رغبة شديدة في توطيد وتعزيز علاقاته مع مصر، مؤكدا اعتزاز شعب كردستان بعلاقاته التاريخية مع مصر واحترامه لمكانتها في المنطقة.

وأضاف نيجيرفان، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، القنصل الجديد لجمهورية مصر العربية في إقليم كردستان، محمد وجيه حجازي، أن زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل والقاهرة، وفرص الدراسة للطلبة الكرد في الجامعات المصرية، أمر مهم، مشيدا بدور الأزهر في تعميق ثقافة التعايش وقبول الآخر.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول فرص العمل والاستثمار المتوفرة للقطاع الخاص المصري في العراق وإقليم كردستان، وتهديدات الإرهاب وسبل مواجهته، والأوضاع في المنطقة عموماً.

وأبدى القنصل المصري الجديد الامتنان لشعب وقيادة إقليم كردستان على استقبالهم ودعمهم للقنصلية المصرية وأعمالها، وعبر عن تقدير مصر وتثمينها لعلاقاتها مع إقليم كردستان ودور قوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، مؤكداً رغبة القاهرة في تطوير علاقاتها مع أربيل خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وقال شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة إن العلاقات بين كردستان ومصر تاريخية، ومصر من الدول الداعمة للشعب الكردي الذي ينظر للمصريين بعين الاحترام والتقدير، مذكرا بصدور أول صحيفة باللغة الكردية من القاهرة وبث برامج باللغة الكردية منها، واستقبال الزعيم الكردي الخالد مصطفى بارزاني من قبل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وأكد حبيب على أهمية العلاقات مع مصر للدور المهم لها في المنطقة، واهتمام كردستان بتوطيد العلاقات معها بما يخدم المصالح المشتركة في كافة النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية.