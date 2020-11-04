شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بمراجعة آليات مواجهة موسم الأمطار (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمراجعة كافة اليات والأدوات بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مساء الأربعاء، مع رؤساء الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار بعد أعمال الصيانة، التي تمت خلال الفترة الماضية إلى جانب مراجعة شبكات الصرف بجميع الأحياء لاستيعاب كميات الامطار المتوقع خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى تجهيز سيارات وماكينات الشفط النقالي لتكون في أعلى درجة للاستعداد للتعامل الفوري مع الأمطار فور سقوطها.

كما أصدر محافظ بورسعيد تعليماته بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، وتواجد فرق العمل بجميع مناطق الأحياء.