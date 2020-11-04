شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط لخط الصرف الصحي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، مساء الأربعاء، عملية إصلاح هبوط أرضي لخط الصرف الصحي المقابل لمدرستي لطفي السيد ودسوق التجريبية وناحية إدارة شباب دسوق ووحدة الإطفاء. أشرف على العمل المهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحى بدسوق، وبحضور أحمد عيسي، نائب رئيس المدينة. طفح مجاري أمام مدرستين بدسوق طفح مجاري أمام مدرستين بدسوق طفح مجاري أمام مدرستين بدسوق الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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