شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة العربية» تدين هجوم النمسا: مطلوب تعاون دولي مخلص لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاعتداء الإرهابي على مواقع في قلب العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين، والذي أدى لمقتل أربعة أبرياء وأحد الإرهابيين.

وأكدت المنظمة في بيان، الأربعاء، أن هذه الحادثة تأتي ضمن التصعيد المتتالي في مستويات التطرف في العواصم الأوروبية بعد سلسلة الأحداث المؤسفة في فرنسا في سياق موجة جديدة من ازدراء الأديان والمقدسات.

وجددت المنظمة إدانتها للإرهاب بكافة أسبابه ودوافعه، فإنها تجدد التأكيد أن الإرهاب لا دين له، وعلى أحقية السلطات في ملاحقة الارهابيين وضمان محاسبتهم ومنع افلاتهم من العقاب، من دون أن ينسحب ذلك على الأبرياء ممن يشاركونهم نفس العقيدة والذين لم يرتكبوا خرق للقانون.

كما جددت التأكيد على أهمية بلورة موقف عالمي يناهض جرائم ازدراء الأديان والمعتقدات والرموز الدينية المقدسة، وأهمية إدراج قاعدة قانونية واضحة وملزمة من أجل مكافحة وتجريم جرائم ازدراء الأديان والمعاقبة عليها، لأن من شأن ذلك أن يقوض أسانيد الإرهاب وداعميه.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك بجدية والتعاون بشكل مخلص من أجل مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعوق نجاح هذه الجهود، وخاصة تجفيف منابع دعم الارهاب ومنع تبرير الإرهاب وتستره خلف سواتر سياسية.