شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تقسيط مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلزام المدارس الخاصة، بتحصيل الرسوم الدراسية على 4 أقساط متساوية وفترات متساوية.

وتلقت الوزارة عدة شكاوى من أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة في محافظة الفيوم وتحصيل المصروفات الدراسة دفعة واحدة، وبناء عليه قررت تقسيط المصروفات لفترات متساوية على أربعة دفعات.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الزيادة السنوية بمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستحد.

وقررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف إضافة نسبة شريحة زيادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي– لغات- دولي) للعام الدراسي 2020/ 2021، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس «كورونا»، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكل مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور.

وأكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الامور.

كانت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم قد اقترحت إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/ 2021، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/ 2020 خلال العام الدراسي الحالي.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:

تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وتُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وعند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها، وإلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم، وعلى جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.