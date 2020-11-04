شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بحي الجناين بالسويس لمدة 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة السويس، عن قطع مياه الشرب، من منطقة الهاويس والسيد هاشم حتى قرية الشلوفة، التابعة لحي الجناين، من الساعة الواحدة صباحا حتى الحادية عشرة صباح الخميس. وأوضحت محافظة السويس أن انقطاع المياه بسبب إجراء إحلال وتجديد بمحطة صرف الجبلايات بحي الجناين. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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