شكرا لقرائتكم خبر عن حي العرب ببورسعيد يتابع تجهيزات الإجراءات الاحترازية بلجان «النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا»، استعدادا للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، حيث تم توفير عدد كافى من المقاعد بالمدارس تم وضعها، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.
وحث رئيس الحي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.
كما تابعت إدارة المتابعة المرور على جميع اللجان الإنتخابية بمدارس حى العرب للتأكد من تجهير الغرف الانتخابية وتأمينها داخل المدارس المقررة وتجهيز الإجراءات الاحترازية ودورات المياة والنظافة الداخلية والمحيطة بالمدارس وأعمال الكهرباء بجميع اللجان الانتخابية.
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