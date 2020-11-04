شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من أحمد يونس بعد وفاة والدته: «الزموا رجلين أمهاتكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي أحمد يونس الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء في والدته، التي توفيت أمس.

ونشر «يونس» عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» رسالة إلى والدته قائلاً: «هفتقد نومي على رجليك.. وهزارك معايا.. وتشجيعك ليا ودعمك الدايم.. هفتقد قعدتنا كل حد بالليل واحنا سهرانين بنتفرج على برنامجي وببص لك وبشوف نظرات الفخر في عينيكي.. وبعد ما الحلقة تخلص تبصي لي وتقوليلي هايلة هايلة».

وأضاف: «هفتقد قعدتك قبل رمضان وقبل العيد الكبير وإنت بتكتبي قايمة اسامي لازم نبرها ونودها.. فقدتك وفقدت كل معاني الحياة.. لكل من ترى عينيه هذا الكلام.. الزموا رجلين امهاتكم».