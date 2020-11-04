شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام السويس يفتتح ميدان المحروسة ونهضة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح خالد سعداوي، سكرتير عام محافظة السويس، الأربعاء، ميدان المحروسة، وميدان نهضة مصر على طريق الخدمة بحي عتاقة الموازي لطريق مصر السويس أمام كلية الطب جامعة السويس.

وشدد السكرتير العام على المتابعة اليومية للميادين والمسطحات الخضراء التي تم إنشاؤها، مناشدا المواطنين الحفاظ على ما يتم تطويره وإنشائه من ميادين وحدائق ومنشآت، مؤكدا أنها ملك لشعب السويس.

تأتي إقامة هذه الميادين ضمن تكليفات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لإقامة نماذج جمالية كثيرة على مستوى الأحياء في المرحلة الحالية والقادمة في إطار التنسيق الحضاري، لتعود السويس لسابق جمالها عروسا للبحر الأحمر.

يشمل التطوير مجسمات جمالية وأعمال الإنارة العامة ودهانات الأسوار والمسطحات الخضراء، وفتحت محاور مرورية محورية هامة بمنطقة الملاحة والمحروسة والفرز بحي السويس ومحاور مرورية هامة على طريق الخدمة بحي عتاقة لربط المدن السكنية للقادمين من وإلى طريق مصر السويس، بالتقاطع مع طريق الخدمة أمام كلية الطب.