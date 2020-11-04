فريق طبي ببورسعيد ينجح في علاج «كسر في قضيب» مريض: «يبلغ من العمر 43 عامًا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح قسم المسالك البولية في مستشفى الزهور ببورسعيد، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، الأربعاء، في إجراء جراحة دقيقة لعلاج «كسر في قضيب» مريض. كان قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة عاجلة لرجل يبلغ من العمر ٤٣ عامًا يعانى من ألم شديد وتضخم ملحوظ في «القضيب»، وتعامل الفريق الطبي بالطوارئ بالاستعانة بأطباء المسالك البولية بالمستشفى مع الحالة، وتم إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، حيث تبين أن المريض يعانى من «كسر في القضيب»، ويتحتم دخوله غرفة العمليات بشكل عاجل. وأجرى الفريق الطبي الجراحة العاجلة، وتم إصلاح «الكسر»، ثم أجرى الفريق الطبي جراحة تجميلية لـ«القضيب»، وبدأت حالة المريض في التحسن. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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