شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تجهيز المدارس في حي الضواحي ببورسعيد استعدادًا لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي ببورسعيد، أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة، حول محيط عدد من مقار اللجان الانتخابية بالضواحي.

وتم إصلاح وصيانة عدد من أعمده الانارة العامة حول محيط مقر لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية بنات والقابوطى الابتدائية واحد الابتدائية، وكذلك تكثيف اعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات داخل وحول محيط اللجان الانتخابية بمدرستي الشهيد ابراهيم على محمد وعلى سليمان الاعدادية.

كما واصل عمال إدارة الصيانة بالحي إصلاح وصيانة دورات المياه، فيما قامت إدارة الكهرباء بالحي بإصلاح وصيانة اعمدة الانارة العامة داخل وحول محيط اللجان الـ16 عشر الواقعة داخل نطاق الحى.

فيما تابع عمال ادارة الحدائق بالحى ازالة الهيش والحشائش الخضراء داخل اللجان الانتخابية وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لتجهيز كافة مقار اللجان الانتخابية الواقعة داخل نطاق الحى.