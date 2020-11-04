شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تطلب قمحًا للتوريد في ديسمبر ويناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، اليوم الأربعاء، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للتوريد بين 15 ديسمبر والثلاثين منه وبين الثامن من يناير والثامن عشر منه.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إنها تطلب شراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب وصول العروض إلى الهيئة بحلول منتصف (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس. ومن المتوقع إعلان النتائج بعد الثالثة والنصف مساء (1330 بتوقيت جرينتش) في نفس اليوم. وقالت الهيئة إنها ستدفع مقابل القمح باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع في غضون 180 يوما.