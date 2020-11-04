شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الخميس للثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس حتى الثلاثاء القادم 10 نوفمبر وهي كالآتي : يوم الخميس 05 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة (30% تقريبا)على بعض المناطق. الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......). السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش....... ). يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة (30% تقريبا)على بعض المناطق. شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية....). السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش....... ). يوم السبت 07 نوفمبر 2020 : الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......). السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش....... ). يوم الأحد 08 نوفمبر 2020 الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ....... ). يوم الإثنين 09 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الضبعة....... ). يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الضبعة). ويتم تحديث هذه التنبؤات يومياً . اماكن الامطار يوم الخميس by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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