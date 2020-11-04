شكرا لقرائتكم خبر عن بورتوكول تعاون بين قناة السويس و«المصرية- الصينية» لاستغلال 600 ألف متر بالسخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية الصينية المشتركة للاسثتمار، لاستغلال وتسويق قطعة أرض مملوكة للهيئة بالعين السخنة، وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الشركة بمبنى الإِرشاد بالإسماعيلية.

ويقضي بروتوكول التعاون بأن تقوم الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار بدور المطور الصناعي للأرض المملوكة للهيئة على مساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث تقوم الشركة بمهام التسويق لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية، وكذلك التفاوض معهم بخصوص آلية العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص المطلوبة، علاوة على إمداد المشروعات بخدمات المياه والكهرباء وغيرها.