شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «قناة السويس» و«المقاولون العرب» لتعزيز سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب، لتعزيز سبل التعاون المشترك لتنفيذ المشروعات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك في نطاق القارة الإفريقية.

وبمقتضى مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان للحصول على مشروعات مشتركة بالدول الإفريقية وتنفيذها في مجالات التشييد والبناء وبناء السفن والكراكات والوحدات العائمة والكباري العائمة وحواجز الأمواج والتكريك، على أن يتم عمل اتفاقيات منفصلة لكل مشروع على حدة.

ويعد الاتفاق نتاجا للخطة التسويقية والترويجية التي اعتمدتها إدارة الشركات بالهيئة للتعريف بأنشطة الشركات التابعة وفتح أسواق خارجية بالقارة الإفريقية وذلك بما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية لدعم التنمية بإفريقيا من خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات هامة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتوطيد العلاقات والروابط الممتدة مع الأشقاء الأفارقة.